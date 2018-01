Times de Alagoas estreiam com derrota na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Os clubes alagoanos não começaram bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. Jogando no Estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu, a equipe do Santa Cruz não resistiu a pressão do Ituano e acabou goleada por 4×0 para os donos da casa. Já em Guarulhos, o Sete de Setembro – outro representante de Alagoas – foi derrotado pelo Flamengo-SP por 1×0.

No próximo sábado (6), as duas equipes voltam a campo pela segunda rodada da competição. Pelo grupo 16, o Santa Cruz encara o Vila Nova-GO, às 15h (horário de Alagoas) no Estádio Novelli Júnior. No mesmo horário, o Sete de Setembro enfrenta o Goiás, em Guarulhos pelo grupo 29 da Copinha.

Os alagoanos encerram a fase classificatória da competição nacional no dia 09 de janeiro (terça-feira). O Santa Cruz enfrentará o XV de Piracicaba, às 13h (horário de Alagoas) em Itu, enquanto que o Sete de Setembro joga diante do Guarulhos, às 15h (horário de Alagoas) na cidade de Guarulhos.

Fonte: Gazetaweb