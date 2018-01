Agora vai… Murici confirma paticipação do Campeonato Alagoano

Após muita indefinição em torno da participação do Murici no Campeonato Alagoano, o clube finalmente chegou a uma decisão e estará na disputa pelo título estadual em 2018.

A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (4) pelo presidente do clube, Geraldo Amorim, à Gazetaweb. “Nós vamos participar sim do Alagoano este ano”, confirmou o mandatário do clube alviverde.

Ainda segundo o presidente, a diretoria do Verdão já trabalha na montagem do elenco do time que vai disputar o Estadual. “O nosso vice-presidente está à frente de todas as negociações e acredito que até a segunda ou terça-feira da próxima semana, os atletas já deverão chegar para iniciar os treinamentos”, explicou.

A ideia da diretoria do Murici é trabalhar com uma margem de 25 atletas em seu elenco, utilizando jogadores, inclusive, da base do clube.

A participação do Verdão no certame estadual deste ano estava ameaçada devido à crise financeira instalada no clube. Caso desistisse da competição, além de rebaixado automaticamente, o clube ainda poderia receber uma multa de R$ 30 mil, como afirma o artigo 56 do regulamento do campeonato.

A estreia do Murici no Campeonato Alagoano 2018 acontece no dia 21 de janeiro, diante do Coruripe, no Estádio José Gomes da Costa.