Concurso: IBGE solicita 1.800 vagas para cargos de técnico e analista

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) recebeu mais um pedido para abertura de concurso público. Desta vez, o órgão solicitante é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou simplesmente IBGE.

Em dezembro do ano passado, o instituto solicitou um total de 1.800 vagas, sendo 1.200 destinadas ao cargo de técnico em informações geográficas e estatísticas e as outras 600 para a carreira de analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas.

Atualmente, a solicitação está em trâmite na Divisão de Concursos Públicos do Ministério do Planejamento. Desde que foi encaminhada, ela sofreu 23 movimentações dentro da Pasta.

O edital do novo concurso do IBGE só será publicado quando receber autorização do MPDG. A expectativa é de que o ministro do Planejamento atenda a tal solicitação para que o certame saia do papel e o órgão amplie o seu quadro de pessoal.

Sobre as carreiras do concurso do IBGE

A função de técnico destina-se aos candidatos com certificado de ensino médio emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O salário vigente corresponde a R$ 3.890,87 contando com o vale-alimentação.

Já o posto de analista exige formação superior completa, sendo que diversos cursos são aceitos. Consta na tabela de remuneração dos servidores federais que o vencimento atual é de R$ 8.213,07.

Último concurso do IBGE para efetivos

No final de 2015, o órgão lançou dois editais que, juntos, apresentaram um total de 600 oportunidades. A banca organizadora do certame, na ocasião, foi a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Um edital ofereceu 460 chances para a carreira de técnico distribuídas entre diversos Estados. A validade dele encerra no dia 30 de maio de 2018, já contando com a prorrogação.

O outro teve 90 chances para analista e 50 para tecnologista, também com lotação em vários Estados. O prazo dele vai terminar em 14 de junho de 2016, com o acréscimo da prorrogação.

