Previsão para o 1º fim de semana do ano em AL é de sol entre nuvens, diz Semarh

A sala de alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) previu pancadas de chuva durante a madrugada do primeiro fim de ano semana do ano em Alagoas e sol durante o resto do dia. A temperatura máxima pode atingir 33 graus.

A temperatura mínima pode chegar a 26 graus no litoral e a máxima, 33 graus.

O coordenador da sala de alerta, Vinícius Pinho, explicou a variação no clima.

“Durante a noite, a nebulosidade aumenta e impede que parte da radiação se perca na atmosfera mantendo as temperaturas mínimas elevadas”, disse Pinho.

No sábado (6), vai ter sol entre nuvens em todas as regiões do estado com possibilidade de chuva na madrugada no Litoral e na Zona da Mata. O tempo seco deve permanecer no Agreste e no Sertão durante todo o dia.

O sol entre nuvens permanece no domingo (7). E as temperaturas devem continuar entre 26 e 33 graus.

A Semarh disponibiliza todos os dias a previsão no site www.semarh.al.gov.br e no aplicativo “Semarh Tempo Alagoas” para os sistemas Android e iOS.

Fonte: G1/AL