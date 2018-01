Radialista Nelson Filho confirma que deixa a presidência do ASA no fim do mês

O radialista Nelson Filho confirmou, no programa Bola Quente desta quinta-feira (4), que sai da presidência do ASA no fim deste mês e que problemas pessoais o levam a tomar esta decisão.

– Quando o meu nome foi colocado para ser presidente do ASA era mais para buscar uma harmonia com a sociedade arapiraquense. E a gente que gosta desta cidade [Arapiraca] e do ASA não pode se furtar a este chamamento. Porém, nunca me senti presidente do ASA, mas um colaborador que faz parte de uma comissão de pessoas abnegadas que gostam deste clube e na verdade nós todos demos sequência a quem nos antecedeu. Minha saída será, digamos, burocrática, pois nunca me afastarei totalmente desta agremiação.

Na entrevista para o programa esportivo da tarde desta quinta-feira, na Rádio Gazeta, Nelson Filho ressaltou que há cerca de dois meses voltou a falar com os companheiros de diretoria quando fez ver que uma nova mudança precisa ocorrer na diretoria porque ele [Nelson Filho] tem compromissos particulares que não podem ser colocados em segundo plano.

– Sou operário; preciso trabalhar – disparou, ressaltando que o time está fazendo uma boa pré-temporada e que mais reforços virão.

Sobre 2017, Nelson Filho destaca que apesar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro o ASA foi até as semifinais no Campeonato Estadual e foi o clube alagoano de melhor campanha na Copa do Brasil na temporada passada.

– Futebol é assim, entre altos e baixos. O grande desafio para 2018 é tentar voltar para a Série C do Campeonato Brasileiro. E vou seguir dando apoio ao ASA, só que não mais como presidente – finalizou.

Fonte: Gazetaweb