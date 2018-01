Aumento repentino da vazão do Rio São Francisco causa prejuízos em Piranhas, AL

O aumento repentino da vazão na Hidrelétrica de Xingó de 550 m³/s para 1.000 m³/s nas primeiras horas da amanhã deste sábado (6) fez com que o nível do Rio São Francisco subisse e provocasse prejuízos para comerciantes e pescadores na cidade de Piranhas, Sertão de Alagoas. No começo da tarde, o nível já havia voltado ao normal.

A população afetada diz que não foi avisada da medida, e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), afirma que o procedimento foi feito de forma emergencial, a pedido do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Com o nível de volta ao normal, os prejuízos ficaram visíveis tanto do lado alagoano da margem quanto em Sergipe. É o que conta o pescador Ionas Gerônimo Fernandes, que tem um restaurante com os filhos às margens do rio, em Piranhas.

“As mesas e as cadeias do restaurante que estavam na beira do rio foram levadas pela água. Os barcos dos pescadores também foram embora. Um colega teve o barco afundado. O volume e a pressão da água foram tão grandes que até os peixes morreram. Meus meninos pegaram um monte de peixes”, contou Fernandes ao G1.

Ainda segundo ele, não houve aviso por parte da Chesf. “Eu ouvi falar do pessoal aqui que tem alguma relação com a festa de Reis, em Pão de Açúcar. Mas não recebemos nenhum aviso oficial da Chesf sobre isso. Fomos realmente pegos no susto”.

O secretário de Turismo de Piranhas, Jairo Oliveira, informou também que o aumento do nível da água do São Francisco alagou imóveis na orla. Ele diz ainda que muitos turistas foram embora da cidade por conta do ocorrido. Não há informações de pessoas desaparecidas.

Em contato com a produção da TV Gazeta, a Chesf explicou que na noite de sexta foi avisada pelo ONS que por conta da redução na produção de energia eólica no Nordeste, seria preciso aumentar a vazão das hidrelétricas.

Cerca de 450 m³/s de água, foram despejados no rio por conta do aumento da vazão em Xingó para 1.000 m³/s. Ainda segundo a Chesf, como se tratou de uma medida emergencial, não houve tempo para informar à população já que em casos como esse, cabe somente o cumprimento da solicitação.

Um aumento na vazão de Xingó estava programado para a próxima semana, por causa da festa de Bom Jesus dos Navegantes, em Penedo. Essa medida não tem relação com o que houve na noite de sexta.

Procurado pela reportagem, o ONS confirmou em nota que fez a solicitação do aumento de vazão à Chesf, e que essa é uma operação de rotina que não deveria trazer transtornos à população. Além disso, a instituição disse também que a vazão de 1.000 m³/s ainda está abaixo da suportada pela usina, que é de 1.350 m³/s.

