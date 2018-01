Penedo celebra 134 anos da Festa de Bom Jesus dos Navegantes

Os 134 anos da Festa de Bom Jesus dos Navegantes serão celebrados de 7 a 14 deste mês em Penedo, na região do Baixo São Francisco. O evento, que conta com o apoio do Governo do Estado, será marcado por atividades religiosas, artísticas e culturais. Para os shows é esperado um público de 60 mil pessoas por noite. A entrada é gratuita.

A abertura acontecerá no domingo (7), com a programação cultural na Praça 12 de Abril e no palco montado em frente à Praça de Santa Cruz. Nos dois locais haverá apresentações de artistas locais e grupos culturais. Também estão previstos corrida de canoa, aulas de aeróbica e torneios de futebol e de futevôlei.

Já a programação religiosa vai começar na terça-feira (9). Com o tema ‘Cristãos Leigos e Leigas Sede Sal da Terra e Luz do Mundo’, o primeiro dia será marcado por adorações na Igreja de Santa Cruz e procissão luminosa.

De 10 a 13 deste mês haverá a peregrinação com a imagem de Bom Jesus dos Navegantes. Para o último dia está programada a procissão pelas ruas da cidade, seguindo para o rio São Francisco e encerrando com uma missa campal. O show de encerramento dos festejos religiosos será comandado pela banda Dominus.

Os shows da programação artística estão agendados para a sexta-feira (12) e sábado (13), na Arena Sinimbu. Entre as apresentações estão confirmados Gustavo Lima, Jonas Esticado, Pisrico, além da dupla sertaneja Maiara e Maraísa.

Programação artística:

Sexta-feira (12/01)

Jonas Esticado

Psirico

Gustavo Lima

Sábado (13/01)

Galã do Brega

Maiara e Maraísa

Julinho Porradão

Luan Estilizado

Programação cultural:

Domingo (07/01)

Praça 12 de Abril

Marcelo Magalhães

Ighoman Rocha e Karla Araújo

Nadson, O Ferinha do Arrocha

Grupo de capoeira Mandingueiro, Coco de Roda Maculelê e Xaxado

Segunda-feira (08/01)

Grupo de Capoeira Mendigueiro, Coco de Roda Maculelê e Xaxado

Beatriz Barbosa e banda

Terça-feira (09/01)

Grupo de Hip Hop D’King Crew

Pastoril do Centro Juvenil Maria Auxiliadora

Lito e Banda

Quarta-feira (10/01)

Vaqueiro Mumbaça

Grupo de Dança do Centro Juvenil Maria Auxiliadora

Xande Brasil

Quinta-feira (11/01)

Guerreiro Treme Terra

Puxada de Rede

Shows com Grupo D2

Olha o Xote

Sexta-feira (12/01)

Dança do coco Xique Xique

Cores do Mar

Sábado (13/01)

Bandas de pífano

Forró pé de serra

Ases do Forró

Chau do Pife

PNH com Dunga

Domingo (14/01)

Pastoril Centro Juvenil Maria Auxiliadora

Lito e Banda Paranoiser

Hip Hop D’King Crew

Programação esportiva:

07/01 – Corrida do Bom Jesus dos Navegantes, largada na Praça 12 de Abril

08 a 10/01– Torneio de futevôlei na orla do bairro Santo Antônio, a partir das 8h30

13/01 – Torneio de futebol de campo no Estádio Dr. Alfredo Leahy , a partir das 13h

14/01- Corrida de Canoa de Bom Jesus dos Navegantes, com início às 7h, percorrendo o rio São Francisco.

Fonte: Agência Alagoas