Polícia prende suspeito de assaltar PM sergipano e recuperar arma levada na ação

Um dos suspeitos de assaltar um policial militar do estado de Sergipe na noite deste sábado (06), em um trecho da AL-220, na zona rural de Craíbas, foi preso por policiais da Radiopatrulha do 3ºBPM. A pistola calibre .40 do militar, que foi levada durante a ação criminosa, também foi recuperada.

De acordo com a polícia, o assalto ocorreu por volta das 20h30 e foi praticado por dois homens, identificados como José Cícero e Maciel José. Eles estavam em uma motocicleta quando anunciaram a ação. O militar reagiu, houve luta corporal e troca de tiros, e um dos assaltantes foi baleado. A vítima também ficou ferida, após ser atingida com golpes de capacete na cabeça.

A dupla conseguiu fugir em direção a Arapiraca levando a arma da vítima.

Contudo, o suspeito baleado, José Cícero, precisou de atendimento médico e foi localizado após acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado até a Unidade de Emergência (UE) do Agreste.

A polícia foi acionada e José Cicero acabou assumindo a autoria do crime e deu informações que levaram à identificação do segundo suspeito. Ele informou também que a pistola do militar teria sido deixada nas imediações do assalto, facilitando assim, a sua localização.

O segundo suspeito, Maciel José, não foi localizado, mas sua esposa afirmou que o mesmo iria se entregar com a presença de um advogado.

A guarnição da Radiopatrulha coletou todas as informações sobre o caso e apresentou a ocorrência na Central de Polícia Civil de Arapiraca, onde foi lavrado um Boletim de Ocorrência por roubo majorado.

com Já É Notícia