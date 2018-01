Cestão O Barateiro irá realizar a 2ª edição do Desfile SEDA em Penedo

O Mercadinho Cestão O Barateiro irá realizar no dia 02 de Março, deste ano (2018), a 2ª edição do Desfile SEDA no município ribeirinho de Penedo.

A edição do ano passado foi um sucesso e para este a organização promete fazer mais uma grande festa não somente para divulgar a marca SEDA e o mercadinho, mais também com o intuito de movimentar o comércio de Penedo realizando grandes eventos.

Para participar basta adquirir três produtos da SEDA e apresentar o cupom fiscal à representante da empresa, Amanda, e solicitar sua inscrição no desfile. Poderão concorrer qualquer garota que tenha entre 14 e 17 anos de idade.

Além de participar do desfile, as participantes ganharão prêmios no dia do desfile.

O Mercadinho Cestão O Barateiro fica localizado na Avenida Comendador Peixoto, 25 – Centro Histórico.

por Redação