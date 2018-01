Festa de Bom Jesus dos Navegantes começa com tradicional corrida rústica

A programação da Festa de Bom Jesus dos Navegantes, que irá ocorrer ao longo da semana, teve início com a tradicional corrida rústica na manhã do último domingo (7), que contou com 119 competidores, na qual o vencedor foi José Carlos Santos, gari penedense que participou da última edição da corrida de são silvestre em São Paulo.

Dos competidores que participaram das modalidades 5 e 2,5 km 78 são da cidade ribeirinha, 35 de Arapiraca, 5 de Maceió e 1 da capital sergipana. A competição teve a largada de 2,5km na Avenida Wanderley em frente ao Supermercado Super 15 e de 5km no Trevo de Bom Jesus dos Navegantes, seguindo pela Avenida Candido Toledo em direção a orla ribeirinha, onde foi montada a linha de chegada.

Os atletas foram recepcionados com um café da manhã composto por frutas variadas, em seguida os vencedores se dirigiram ao palco do evento onde ocorreu a cerimonia de premiação, na qual as autoridades municipais presentes ao evento fizeram a entrega das medalhas e valores em dinheiro para os vencedores. Entre os presentes a Secretária municipal de Cultura Alyne Costa; a Secretária Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, Maria Izabel Bezerra Ernesto Carbral; os vereadores, Fagner Matias, Ernande Pinheiro, José Carlos Vicente (Macaxeira), entre outras autoridades.

Resultado:

1 – CATEGORIA – 5KM GERAL- Masculino e Feminino

1º colocado, MAS E FEM – TROFÉU + 300,00 M 45 JOSE CARLOS SANTOS PENEDO F 60 CLAUDICE DE LIRA SANTOS ARAPIRACA

2º colocado, MAS E FEM – TROFÉU + 200,00 M 109 EDVALDO ARAPIRACA F 113 EVELINE DANTAS LIMA ARAPIRACA

3º colocado, MAS E FEM – TROFÉU + 150,00 M 86 GICELIO DA SILVA VENANCIO ARAPIRACA F 119 GEANE SILVA DA COSTA ARAPIRACA

2 – CATEGORIA – 5KM MORADOR – Masculino e Feminino

1º colocado, MAS E FEM – TROFÉU + 200,00 1º colocado, MAS E FEM – TROFÉU + 300,00 M 70 GIDELSON FERREIRA( BRANQUINHO) PENEDO F 35 LEILIANE DA GRAÇA LYRA PENEDO

2º colocado, MAS E FEM – TROFÉU + 150,00 M 93 WESLEY MATHIAS PENEDO F 20 LUCIELLE FERNADES DE M. PENEDO

3º colocado, MAS E FEM – TROFÉU + 100,00 M 13 CLAUDIO PAULINO DA SILVA PENEDO F 105 KELY FERREIRA DOS SANTOS PENEDO

Fonte: Assessoria