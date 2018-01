Governo divulga resultado de avaliação médica do concurso da Polícia Militar

Os candidatos dos concursos para a Polícia Militar de Alagoas já podem consultar a lista como resultado provisório da avaliação médica do certame.Nesta segunda-feira (8), o Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), divulgou a relação dos aprovados na edição do Diário Oficial do Estado (DOE/AL).

Segundo a publicação, o resultado foi disponibilizado em consonância com as condições de saúde física e mental dos candidatos, e seguindo a ordem do número de inscrição e nome do aprovado em ordem alfabética.

“Ressaltamos que todo o processo de realização dos concursos tem sido feito baseado, sobretudo, na transparência. Nesta etapa, analisamos toda a questão médica em relação aos candidatos para que a PM tenha militares em seu corpo de soldados que possam contribuir com a melhoria constante da segurança alagoana”, salienta o secretário titular da Seplag, Fabrício Marques Santos.

Ainda de acordo com o material publicado, os candidatos que não estiverem com o nome na lista devem verificar qual pendência resultou na sua inaptidão, das 9h às 17h, da próxima terça-feira (9), até o dia 17 deste mês. A informação está disponível no endereço eletrônico: http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_al_17_soldado.

Recurso

Os candidatos poderão ainda entrar com recurso contra o resultado provisório da avaliação médica das condições de saúde física e mental nos dias 16 e 17 de janeiro, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no Colégio Intensivo, localizado na Rua Doutor Messias de Gusmão, nº 215, bairro Pajuçara, em Maceió.

Fonte: Agência Alagoas