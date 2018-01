Programação cultural de Bom Jesus dos Navegante é aberta com Nadson Ferinha do Arrocha, Marcelo Magalhães Jr e roda de samba

Teve inicio na tarde/noite do último domingo (7) na praça 12 de Abril, a programação cultural da festa de bom jesus dos navegantes de Penedo, celebrando os 134 anos da festa. A programação segue até o próximo dia 14, com diversas atrações de renome nacional.

A parte cultural da festa foi aberta com shows de Nadson, o ferinha do arrocha, o penedense Marcello Magalhães Jr que tocou um repertorio variado e roda de samba com Karla Araújo e o cantor baiano Ighoman Rocha.

A festa teve início ainda no final da tarde, antes do por do sol com o samba de Karla Araújo que cantou diversos sucessos do ritmo, seguido por Ighoman Rocha, que também seguiu o mesmo estilo. Com a praça lotada de pessoas, Marcello Magalhães Jr cantou os principais hits do arrocha, incluindo composições próprias, na qual o público presente interagiu com o cantor, divertindo-se em clima de paz e alegria.

Encerrando o primeiro dia de apresentações subiu ao palco Nadson, o ferinha do Arrocha, atração principal da noite de domingo que cantou seus principais sucessos. O cantor sergipano, uma das principais revelações do ritmo na atualidade agitou o público e agradou principalmente aos inúmeros fãs, que compareceram a orla ribeirinha para prestigiar a apresentação.

Nessa segunda (8) a programa cultural continua no palco da fé, montado ao lado da igreja de santa cruz, a partir das 20h, com o grupo Capoeira mandingueiro, coco de roda maculelê, xaxado e Beatriz Barbosa e banda.

Fonte: Assessoria