Cinco pessoas ficam feridas após capotamento na AL 101

Cinco pessoas ficaram feridas após o veículo em que estavam capotar em um trecho da AL 110, no município de Taquarana, Agreste alagoano. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (9). As vítimas não tiveram os nomes divulgados e sofreram ferimentos leves.

De acordo com as primeiras informações passadas por testemunhas, o condutor do veículo perdeu o controle da direção após passar um por um buraco e o pneu do carro estourar. O veículo, um modelo Gol de cor prata, placa BMV 2499, bateu em uma ribanceira e capotou.

Além do motorista, que foi socorrido em estado grave, três mulheres e uma criança também estavam no carro, todos receberam atendimento e foram levados para a Unidade de Emergência do Agreste (UEA).

Militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram até o local para realizar os procedimentos cabíveis.

Com Já é Notícia