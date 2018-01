Conheça um pouco de Carpegioani, o novo técnico do Flamengo

Os mais novos podem não lembrar, até porque a última passagem de Paulo César Carpegiani como técnico do Flamengo foi em 2000, mas quem conhece a história do Rubro-Negro sabe da relação entre o clube e o novo técnico. Campeão mundial como treinador em 1981, Carpegiani também jogou no clube e era cotado para ser membro do departamento de futebol, mas o destino – e a decisão de Rueda – o colocaram no cargo de treinador.

O GloboEsporte.com separou alguns tópicos para explicar melhor que o relacionamento entre o técnico e o clube não é de hoje.

O início do namoro

O flerte com Carpegiani vem do ano passado. Em novembro, ainda técnico do Bahia, Carpegiani almoçou no Rio de Janeiro com Rodrigo Caetano e Fred Luz, CEO rubro-negro. A ideia era trazê-lo para integrar o departamento de futebol. O acerto foi encaminhado na ocasião. Em dezembro o martelo foi batido, mas o clube segurou o anúncio. Com a possibilidade cada vez maior de Rueda sair, o nome de Carpegiani ganhou força como treinador.

Amizade com Mozer e Rodrigo Caetano

Mozer e Carpegiani chegaram a jogar juntos e o atual treinador também chegou a comandar o gerente de futebol do Flamengo. Outra relação de longa data é a que tem com Rodrigo Caetano. Foi o novo treinador do Rubro-Negro que deu a primeira oportunidade ao dirigente na função de executivo. Ele começou no RS Futebol, antigo clube de Carpegiani.

Trabalhos recentes

O último clube de Carpegiani foi o Bahia, no fim do ano passado, que comandou em 12 jogos, sendo cinco vitórias, quatro empates e três derrotas, o equivalente a 52,8% de aproveitamento e deixou o clube a quatro pontos da Libertadores. Antes, treinou o Coritiba no fim de 2016 e início de 2017, em que teve 43,4% de aproveitamento ao conseguir 11 vitórias, 10 empates e 12 derrotas em 33 jogos. No Coxa, livrou-se do rebaixamento por apenas três pontos.

Passado Rubro-Negro

Quando jogador, Carpegiani atuou no Flamengo e foi titular no primeiro título brasileiro da geração de Zico e companhia, em 1980. Naquela época, chegou a atuar com Mozer. Assumiu o time que virou campeão da Libertadores e Mundial, no ano seguinte ao título brasileiro. Fez sua estreia à beira de campo no dia 24 de julho de 1981, no empate em 1 a 1 com o Olimpia, pela Libertadores.

Oportunidade ao Imperador

Depois da primeira passagem como técnico, nos anos 80, Carpegiani só foi voltar ao Flamengo quase 20 anos depois. Em 2000, após a “derrota do chocolate” por 5 a 1 para o Vasco, na Páscoa, ele deixou o cargo. Mas antes, Carpegiani deu uma grande contribuição ao futebol ao lançar Adriano Imperador nos profissionais. Foi inclusive sob o comando do provável treinador do Fla que o atacante marcou seu primeiro gol como profissional, contra o São Paulo, na vitória por 5 a 2 fora de casa, pelo torneio Rio-São Paulo daquele ano.



Fonte: Globo Esporte