Padre Reginaldo Manzotti é acusado de engravidar jovem, diz colunista

Segundo o colunista Leo Dias, o padre Reginaldo Manzotti foi acusado de engravidar uma jovem. A moça de 21 anos diz que está grávida do padre que tem 15 anos de sacerdócio. Reginaldo é um dos mais populares do Brasil, com seis milhões de seguidores no Facebook.

As redes sociais do padre explodiram com acusações e questionamentos dos fiéis. Reginaldo Manzotti e sua assessoria procuraram a coluna de Leo Dias para explicar a situação. Através de uma nota oficial o padre esclarece que a notícia é falsa. Ainda de acordo com Leo Dias, a jovem garante que o filho é do padre e exame de DNA será feito assim que a criança nascer.

A assessoria do padre, no entanto, garante que o padre não conhece a jovem.

Fonte: ibahia