Pagamento do benefício do Bolsa Família em Alagoas começa dia 18 de janeiro

O calendário anual de saque do benefício do programa Bolsa Família foi divulgado nesta segunda-feira (8) pela Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social de Alagoas (Seades-AL). Os beneficiários poderão sacar os recursos do programa entre os dias 18 e 31 de Janeiro.

Segundo a Seades, os pagamentos seguirão o modelo dos anos anteriores, realizados em dias alternados, para evitar possíveis tumultos nas agências da Caixa e Casas Lotéricas devido ao grande número de benefícios a serem pagos.

Para fazer a consulta é necessário que o beneficiário observe qual é o último algarismo do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão do Bolsa Família. Aquelas que têm cartões terminados em ‘1’ recebem no primeiro dia do calendário de pagamento, os terminados em ‘2’ no segundo dia e assim por diante.

De acordo com a secretária de Assistência Social de Maceió, Celiane Rocha, cada benefício fica disponível para saque por 90 dias a partir da data prevista no calendário e pede atenção para o extrato de pagamento emitido na hora do saque.

“Nele são repassadas informações importantes sobre a situação do benefício, como, por exemplo, período de recadastramento ou descumprimento de condicionalidade”, lembra a secretária.

Em caso de dúvida, o beneficiário da capital pode obter informações pelo telefone (82) 3315-3686 ou através da Central de Relacionamento do MDS, 0800 707 2003.

Fonte: G1/AL