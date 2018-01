Trabalhadores de usina são assassinados a tiros na zona rural de Teotônio Vilela

Trabalhadores de uma usina foram assassinados a tiros na manhã desta terça-feira (9) em uma estrada que corta um canavial, localizado no povoado Cana Brava, em Teotônio Vilela, Agreste de Alagoas.

De acordo com militares do 4º Cia Independente, De acordo com a polícia, o crime ocorreu por volta de 5h30. As vítimas trabalhavam na Usina Coruripe e foram identificadas como como José Ferreira dos Santos, 60, que conduzia uma moto e José Etiene Ferreira da Silva, 46, dirigia um Fox de cor preta.

Testemunhas contaram para a polícia que José Etiene passou pelo local do crime e encontrou José Ferreira caído no chão. Ele parou para verificar se ele tinha sofrido acidente, quando também foi atingido pelos autores do crime, que ainda estavam próximos ao local.

O condutor do carro vestia um uniforme na cor azul e foi encontrado preso ao cinto com vários disparos. O condutor da moto foi encontrado caído às margens da estrada de barro.



