Concurso público da CGE ofertará 40 vagas para Alagoas

O governo estabeleceu as normas gerais para a realização do concurso público da Controladoria Geral do Estado (CGE) na área de Analista de Controle Interno, que totalizam 40 vagas. Decisão foi publicado na manhã desta quarta-feira (10), no Diário Oficial do Estado (DOE), com data ainda a definir.

Na publicação, ficou definido que deve ser feito um concurso público de provas ou de provas e títulos, onde os candidatos devem possuir nível superior, com especialidades, sendo ofertadas dez vagas para Ciências Contábeis, dez vagas para Direito, quatro vagas para Engenharia Civil, três vagas para Ciências da Computação e treze vagas para as demais graduações. A jornada será de 40 horas semanais e os servidores aprovados no concurso público deverão passar por um curso de capacitação promovido pela Escola de Governo de Alagoas.

O concurso público terá validade máxima de dois anos, contados da data de homologação, prorrogável, uma vez, por igual período. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital.

*Com Agência Alagoas