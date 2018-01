Estado aprova Plano de Cargos e Carreiras para agentes penitenciários

Foi publicada na manhã desta quarta-feira (10) no Diário Oficial do Estado o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios (PCCS) dos agentes penitenciários em Alagoas. A publicação atende uma reivindicação antiga da classe que no último mês de dezembro chegou a decretar Operação Padrão, de maneira que pressionou o governo do estado de Alagoas a acelerar a elaboração de um projeto de lei para solucionar o impasse.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários (Sindapen), Kleyton Anderson, mesmo com a contemplação publicada hoje, a categoria luta agora pela aplicação de novos concursos públicos para melhorar as condições.

“Conseguimos com muita luta uma parte das reivindicações que solicitamos. Esperamos agora a continuação da valorização do agente penitenciário através de um concurso público para melhorar os serviços prestados a sociedade e aumentar a segurança dos presídios”, disse o presidente.

Agora fica assegurado aos agentes o piso salarial de R$ 3.800 para a categoria. Antes da aprovação, o valor correspondia a R$ 3.062.

No dia 9 de dezembro, sem resposta por parte do governo, os agentes fizeram uma paralisação e suspenderam as visitas em diversos presídios do estado. Familiares foram visitar parentes, mas não conseguiram e a decisão gerou revolta. A Polícia Militar foi acionada e teve de realizar a negociação.

Fonte: AL24horas