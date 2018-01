Polícia Civil deflagra ação e prende jovem por homicídios

Policiais civis da 2ª Delegacia Regional de Polícia (2ª DRP) deflagraram uma operação, na noite desta terça-feira (09), que resultou na prisão de um jovem acusado de homicídios em Santana do Ipanema, no Sertão alagoano, e na apreensão em flagrante de dois menores, acusados de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Foi detido Anderson Felipe Barbosa da Silva, 18 anos, conhecido como “Lipe”, acusado de executar as vítimas Leoswagner da Silva Carvalho, no dia 02 setembro de 2017, na Travessa Gilvan Soares. Anderson é acusado também de assassinar Alisson Ângelo Feitosa, no dia 23 de dezembro passado, no bairro Cajarana.

Segundo o delegado regional João Marcello, que comandou as atividades policiais, Anderson responde por porte de arma de fogo e roubo, e ele possuía mandado de internação, em razão dos homicídios.

Dois menores ambos de 17 anos, foram apreendidos em flagrante com um revólver calibre 38, com 16 munições do mesmo calibre, 83 bombinhas e um pedaço de maconha, certa quantidade de cocaína e R$ 251,00.

Na ação também foi presa Andreza Viana de Melo, de 22 anos, que responde por roubo.

Após o grupo ter sido detido, foi conduzido a 2ª DRP, e está à disposição da Justiça alagoana.

Fonte: Ascom PC/AL