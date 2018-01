Prefeito Marcius Beltrão entrega veículos a SMTT

O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão e o Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito, Ricardo Araújo realizaram na manhã dessa quarta-feira (10) a entrega dos novos veículos que ficarão a disposição da SMTT. As duas Motos adquiridas pela Prefeitura de Penedo auxiliarão no ordenamento do trânsito e demais atividades da superintendência. Participaram da cerimônia de entrega, vereadores, secretários municipais, Policia Militar, servidores públicos, entre outros.

O Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito Ricardo Araújo falou durante a entrega, da importância dos novos equipamentos para o funcionamento da superintendência, o que auxiliara nas atividades desempenhadas pelos agentes de trânsito do município. Também agradeceu o apoio dos funcionários da SMTT, coordenadores, entre outros.

O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão citou diversas ações de seu mandato em todas as áreas da administração pública e enfatizou as ações em prol do trânsito de Penedo, como a implantação da sinalização no centro da cidade, fornecendo também os instrumentos de trabalho para a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).

“Apesar da situação difícil do Brasil, tomamos as medidas necessárias para o município esse é o verdadeiro papel do gestor, realizamos ações desde o nosso primeiro mandato , na habitação, com a compra do terreno que originou um novo bairro na parte alta de Penedo e também mudanças na festa de Bom Jesus dos Navegantes, que em 2004 era realizada em um pequeno palco ao lado da igreja de Santa Cruz e hoje se transformou em um evento grandioso. A cidade avança em todas as áreas com austeridade fiscal e financeira”, afirmou.

Após a solenidade, o Prefeito Marcius Beltrão e o superintendente Ricardo Araújo fizeram a entrega oficial dos veículos aos agentes de trânsito da SMTT que irão utilizar os equipamentos para as atividades cotidianas desempenhadas pelos mesmos.

Fonte: Assessoria