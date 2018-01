Penedo: festa de Bom Jesus tem atrações nacionais no fim de semana

A programação dos festejos em homenagem a Bom Jesus dos Navegantes de Penedo, prossegue até este fim de semana.

As comemorações se dividem em três programações: Religiosa e Cultural (até dia 14) e programação Artística com shows nesta sexta, 12 e sábado, 13. As apresentações igualmente aos anos anteriores acontecem na Arena Sinimbu, Orla do Rio São Francisco.

CLIQUE AQUI E CONFIRA O SITE DO EVENTO

No dia 12 se apresentam Jonas Esticado, Psirico e Gustavo Lima. E dia 13, último dia da programação artística, sobem ao palco da Arena Sinimbu, Galã do Brega, Maiara e Maraisa, Julinho Porradão e Luan Estilizado. “A festa do Bom Jesus dos Navegantes já se credenciou ao calendário nacional pela sua tradição, cultura e religiosidade. São 134 anos de festa. A sua realização contribui muito com o aquecimento da economia. E trás alegria e prosperidade”, justificou Marcius Beltrão.

De acordo com chefe do Executivo, a festa para atrair público e turistas precisa ser grandiosa, igualmente ao protetor dos ribeirinhos, o Glorioso Bom Jesus dos Navegantes. “Faremos uma boa festa, com religiosidade, cultura e shows. Uma festa para que os trabalhadores do terceiro setor possam ter uma renda a mais. Essa é a festa mais importante do Baixo São Francisco alagoano e sergipano. Então, deve ser grandiosa para atrair público e turistas durante uma semana”, acrescentou.

Injeção de R$ 15 milhões na economia local

Ao anunciar a programação dos festejos em homenagem ao Bom Jesus dos Navegantes de Penedo, Marcius Beltrão (PDT), também divulgou o pagamento do 13º salário dos servidores.

“Assumimos um compromisso com os servidores, o maior patrimônio desta administração. Se todos trabalham pelo desenvolvimento da cidade, nada mais justo que recebam em dia. Desta forma, a economia também cresce. Em janeiro vamos encerrar todo o passivo de salário em atraso deixado pela administração Alexandre Toledo (PSDB)/Israel Saldanha (DEM), um total de três folhas. Estamos rigorosamente em dia com nossos pagamentos. Seguido essa lógica, neste sábado, 16, vamos creditar o 13º salário. E até o Natal, o mês de dezembro. Honramos nossos compromissos, buscando sempre o bem estar da coletividade. Com isso, a economia de Penedo agradece, ao pagar três folhas salariais no mês de dezembro (novembro, dezembro e 13º), somando uma injeção de aproximadamente R$ 15 milhões no comércio”, encerrou o prefeito Marcius Beltrão (PDT).

Atrações da programação artística (Arena Sinimbu)

Dia 12/01 – Jonas Esticado, Psirico e Gustavo Lima;

Dia 13/01 – Galã do Brega, Maiara e Maraisa, Julinho Porradão e Luan Estilizado;



Fonte: TNH