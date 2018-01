Com tornozeleira eletrônica, suspeito de roubo acaba liberado pela polícia

Na tarde desta quinta-feira, 11, um homem usando tornozeleira eletrônica foi detido por militares da Força Tática do Batalhão de Trânsito (BPTran), no Centro de Maceió, após tentar assaltar uma pessoa.

O reeducando do Sistema Prisional, Rafael da Silva Galvão, de 19 anos, que estava com um material parecido com uma arma de fogo, foi pego pelos militares nas proximidades do Quartel do Comando-Geral. Ele foi levado para a Central de Flagrante I, no bairro do Farol.

Lá, o infrator, que já possui passagens na Justiça por Roubo, foi ouvido, mas acabou sendo liberado em seguida, pois a vítima não quis ir até o local prestar queixa do crime.

com PM-AL