IMA/AL lança novas ações de recuperação de praias em Alagoas

O setor de Educação Ambiental do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas (IMA/AL) está desenvolvendo um novo projeto destinado à recuperação das praias do Estado. O projeto, denominado Salsa Viva, irá promover condições de regeneração da cobertura vegetal em áreas de praia, povoando com a Salsa de Praia e outras espécies da flora nativa.

As ações tiveram início em novembro de 2017, no litoral norte do estado. A ideia nasceu de uma demanda para recuperação de áreas de vegetação nativa do ecossistema costeiro.

Pela importância e eficiência na proteção e regeneração da cobertura vegetal em áreas de praia, tornou-se atividade integrante do projeto Nossa Praia, que há três anos vem desenvolvendo ações de sensibilização da população e atividades em prol da preservação e limpeza das praias alagoanas.

Além de regenerar a flora local, o Salsa Viva pretende, também, conter processos erosivos e colaborar com o disciplinamento do tráfego de veículos motorizados, impedindo o acesso desses veículos faixa de areia.

A adesão ao projeto acontece de duas formas: espontânea, ao verem as áreas plantadas e a importância para a preservação ambiental, as pessoas, representantes de instituições públicas e privadas e proprietários de estabelecimentos comerciais situados na orla marítima, deverão procurando o IMA para executar o projeto nas suas regiões.

Outra maneira é quando o próprio órgão, mediante diagnóstico realizado pelos técnicos do setor de Educação Ambiental, executam o plantio.

Em paralelo ao plantio, estão sendo construídas ações de coleta e produção dessas espécies de plantas, em parceria com instituições locais, além de atividades com a comunidade e frequentadores das orlas, no sentido de valorizar os recursos naturais e a importância da cobertura vegetal para manutenção do ecossistema, da atividade turística e da segurança dos banhistas.

A proposta do projeto foi muito bem aceita tanto pela comunidade como pelas instituições e várias parcerias estão em andamento.

Fonte: Agência Alagoas