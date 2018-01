Operação desarticula organização criminosa que atuava em AL e SE

A Secretaria de Segurança Pública realizou na nesta sexta-feira (12) uma operação integrada com o objetivo de cumprir mandados de prisão, busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e outros crimes. A ação aconteceu nos municípios alagoanos de Matriz do Camaragibe, Porto Calvo e em Capela, no Estado de Sergipe.

A operação é fruto de um trabalho de investigação realizado pela SSP com apoio da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe que durou cerca de seis meses, onde foi constatada a existência de uma organização criminosa em Matriz de Camaragibe, atuando especificamente na Rua do Caranguejo, mas que possuía ramificação no estado vizinho. As investigações apontaram ainda que a droga que abastecia a região vinha do estado de Sergipe.

O Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas (Gecoc), do Ministério Público do Estado (MPE), representou os mandados e a 17ª Vara Criminal da Capital expediu 14 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão. A ação teve a participação de militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do 6º Batalhão.

Até o momento foram presos Diego Rodrigo Pina de Almeida, Ivanilza Félix da Silva, conhecida como Dona Baby, Ronaldo José da Silva, o “Bido”, Márcia Maria da Silva, Leonice Maria da Silva, a “Lena”, José Ricardo Mendes da Silva, conhecido como “Jhonny”, Fábio Gerônimo dos Santos, o “Fabinho”, Marcos Luiz Félix da Silva, conhecido como Big Big, Edivaldo Soares da Silva, o “Valdinho”, além da apreensão de uma adolescente que posteriormente foi liberada.

Também foram cumpridos mandados de prisão contra Henrique Pereira dos Santos, conhecido como “Chula”, e Wellington de Souza Silva, o “Pastorzinho”, que já se encontram presos cumprindo pena por outros crimes.

José Ricardo, o “Jhonny”, um dos líderes da organização, foi preso pela polícia em Sergipe. Também foram apreendidos cinco revólveres calibre 38, duas espingardas, uma garrucha, munições, 21 pedras de crack, 29 bombinhas de maconha e cerca de R$ 2 mil em espécie.

O secretário da Segurança Pública de Alagoas, Lima Júnior, destacou que a desarticulação da organização enfraquece o tráfico de drogas e a prática de outros crimes na região Norte de Alagoas e frisou que outras pessoas podem ser presas. Ele também lembrou a importância da população utilizar o 181 Disque-Denúncia para auxiliar a Segurança Pública a identificar outros possíveis membros da quadrilha e assim combater de forma eficaz a criminalidade em Alagoas.

“É muito importante quando a Secretaria de Segurança faz uma operação para prender quem está nas ruas e recebe ordens de pessoas que já cumprem pena, para que também eles sejam responsabilizados pelos crimes. Boa parte da organização foi desarticulada com essa operação”, disse.

Todo o material e os presos foram levados para a Delegacia de Matriz de Camaragibe e os presos serão posteriormente encaminhados ao sistema prisional alagoano.

Fonte: Agência Alagoas