Prefeito Marcius Beltrão e autoridades envolvidas no Bom Jesus dos Navegantes concedem entrevista coletiva

O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão, o Procurador Geral do Município, Dr. Francisco Souza Guerra; o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar Joanilson Sampaio Júnior, o Capitão Bomfim da Marinha do Brasil, o Padre Jackson Nascimento, o Superintendente de Transporte e Trânsito Ricardo Araújo e o comandante do 6º GMB (Grupamento de Bombeiros Militar), Renivaldo de Lima concederam uma entrevista coletiva para imprensa, sobre a organização da festa de Bom Jesus dos Navegantes, na qual a programação artística tem início nessa sexta-feira (12). As autoridades responsáveis pela 134º edição da festa explicaram as questões referentes à estrutura do evento, segurança, transporte e trânsito, parte religiosa, procissão fluvial, entre outros temas.

O Procurador Geral do município Dr. Francisco Souza Guerra explicou a existência de um TAC- Termo de Ajustamento de Conduta acordado entre as autoridades, para garantir a segurança das pessoas, com a adoção de medidas como a proibição de caixas térmicas ou feitas de isopor, além da proibição de ingressar com qualquer objeto que represente perigo a integridade física do público presente. Também destacou o devido processo licitatório para exploração econômica da área, com o objetivo de redução dos custos da festa, assim como possibilitar o investimento na segurança do evento e na qualidade das atrações artísticas.

O comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar Joanilson Sampaio Júnior abordou a segurança do evento e a disponibilidade de contingente para a festa, que inclui cavalaria, rádio patrulha, batalhão ambiental, contando também com o sobrevoo da aeronave da PM durante o domingo.

O evento desse ano conta também com o monitoramento de câmeras de segurança em todos os lados da arena, acompanhando a chegada das pessoas, além da contratação de 200 seguranças privados que atuarão na manutenção da ordem e tranquilidade de todos.

O superintendente Ricardo Araújo falou sobre a atuação da SMTT e as mudanças no trânsito, como interdição de vias, além da ampliação do horário do transporte coletivo durante o final de semana, para atender a todos que queiram comparecer aos festejos de Bom Jesus dos Navegantes. Também orientou a população, que apenas faça uso de táxis e moto táxis devidamente cadastrados, para própria segurança.

Sobre a procissão fluvial foi abordado que haverá a fiscalização por parte da Marinha do Brasil, quanto ao número de pessoas que poderão ingressar nas embarcações, não podendo ultrapassar o quantitativo especificado. Com relação às credencias para acesso a balsa foi informado que é de responsabilidade da Igreja o referido credenciamento. O Capitão Bonfim afirmou que ocorrerá uma intensificação nos trabalhos de fiscalização das embarcações e do tráfego aquaviário.

O Prefeito de Penedo cumprimentou os secretários municipais, a imprensa e as demais autoridades presentes e salientou a importância da festa para a econômia local.

“ Eu sempre digo que para fazer festa, tem que está em dias com as contas do município, com austeridade fiscal, situação essa diferente dos demais municípios. Tomamos medidas que a principio foram criticadas, mas necessárias para a cidade, sempre atuamos respeitando a todos e ao erário. A festa de Bom Jesus dos Navegantes aquece a economia local, como também outros eventos, como o Penedo luz, Festival de Cinema, entre outros, que compõem o calendário de eventos da cidade. Buscamos a profissionalização da festa, esse ano o palco tem 360º graus para que todos tenham acesso. Em 2005 a festa de Bom Jesus dos Navegantes era um pequeno evento, com poucas pessoas participando, sendo realizado em palco menor do que o atual palco da fé. Tornamos a festa de Bom Jesus dos Navegantes um evento grandioso, agradeço a todos os envolvidos na organização da festa”, destacou.

Fonte: Assessoria