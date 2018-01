Festa de Bom Jesus dos Navegantes atrai mais de 60 mil pessoas

Mais de 60 mil pessoas participaram, na noite de sexta-feira (12), da 134ª Festa de Bom Jesus dos Navegantes, em Penedo, no Baixo São Francisco. O governador Renan Filho prestigiou o evento, que conta com o apoio do Governo do Estado.

Acompanhando pelo senador Renan Calheiros, o deputado federal Ronaldo Lessa e pelo presidente da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), Hugo Wanderley, Renan Filho foi recebido pelo prefeito de Penedo, Marcius Beltrão.

“Eu tenho a plena convicção de que as pessoas que aqui estão e que virão vão levar para casa uma imagem inesquecível de muita fé, muita religiosidade, cultura, esporte, lazer e também de muita musicalidade. Temos aqui bandas e cantores de renome nacional”, afirmou o prefeito.

O governador cumprimentou os populares e concedeu entrevista à imprensa. “A Festa de Bom Jesus dos Navegantes tem uma importância muito grande para a cidade de Penedo e toda essa região, porque valoriza as tradições, mantém viva essa chama, a alegria do povo de Penedo e gera emprego e oportunidades para as pessoas, de maneira que eu gostaria de parabenizar a Prefeitura pelo evento, que está muito bonito. Com mais de 60 mil pessoas aqui, Bom Jesus dos Navegantes se consolida como uma das grandes festas de Alagoas”, declarou Renan Filho.

Na abertura das festividades (programação de shows musicais), se apresentaram Psirico, Gustavo Lima e Jonas Esticado. Uma grande estrutura foi montada na Orla Ribeirinha, na Arena Sinimbu, dotada de área aberta ao público, camarotes e um palco de 360 graus. O evento prossegue neste sábado (13) com as seguintes atrações: Julinho, Galã, Luan Estilizado e Maiara e Maraisa.

A festa em homenagem ao “Glorioso Bom Jesus dos Navegantes de Penedo” é a mais popular das festas religiosas do interior de Alagoas. A programação é dividida em dois momentos, o religioso e o artístico/cultural e atrai milhares de turistas que procuram o município alagoano para o entretenimento, como também para a parte religiosa já que romeiros de vários locais do país desembarcam na cidade e participam no domingo (14) da tradicional procissão fluvial e terrestre.

Fonte: Agência Alagoas