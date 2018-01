Turistas ajudam a aquecer a economia do município de Penedo

Base de desenvolvimento e fomento a economia em variados níveis, a atividade turística é importante para manter viva as tradições de uma cidade e fazer circular recursos que ajudam a sustentar variados tipos de negócios. Penedo, com seus cenários naturais e arquitetônicos, vem buscando consolidar-se na cadeia produtiva do setor.

Além da geografia abençoada por natureza, a cidade empenha-se para receber bem o visitante. Hospitalidade, boa gastronomia e o aumento das opções de passeios vem incentivando cada vez mais a presença de turistas do mundo inteiro, em especial, em janeiro durante a semana de festejos do Bom Jesus dos Navegantes, padroeiro da cidade.

De acordo com a secretaria de cultura e turismo, o aumento da população da cidade cresce em torno de 10% na primeira quinzena de janeiro. “Além de visitantes que vem a cidade para se hospedar, existe aquele fluxo de pessoas que possuem parentes na cidade e vem passear com a família”, explica a secretária da pasta, Aliny Costa.

Esse crescimento é comemorado pela classe empresarial e tem impacto positivo na economia. Hotéis e pousadas lotadas, bares e restaurantes movimentados e passeios pelo Velho Chico e praias do entorno programados para grupos durante vários dias. O casal Rosineide Sodi e Eduardo Mauri bem que tentou achar uma vaga para aproveitar mais tempo na cidade e curtir a programação de shows. “Procuramos vagas até mesmo nas menores pousadas, mas tudo está lotado. Vamos aproveitar até o último minuto da estadia e voltar, porque o destino é encantador”, relata a comerciante que passou três dias conhecendo a região.

Devido à proximidade com a capital, Penedo recebe um número expressivo de turistas que não pernoitam na cidade. É o caso do grupo de amigos de diferentes lugares do mundo, que tirou o dia para passear no centro histórico. “Estamos em um grupo de amigos Paulistas, Peruanos, Italianos e Argentinos. Decidimos vir conhecer o Velho Chico, tiramos uns dias de férias, pegamos a estrada e estamos por aqui para conhecer um pouco a história dessa cidade tão linda”, conta animado o Cônsul da Argentina no Brasil Jaime H. Beserman.

O Cônsul elogiou a estrutura da cidade. “Comparada a outras cidades históricas que já visitamos no Brasil, Penedo está de parabéns. A gestão municipal está fazendo um trabalho maravilhoso de manutenção e renovação da cidade antiga e histórica. É muito importante manter esse patrimônio”, completou.

Fonte: Assessoria