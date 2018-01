‘Precisa ser revisto’, diz juiz de Alagoas após sindicato admitir que delivery no presídio é comum entre servidores

O juiz da Vara de Execuções Penais de Alagoas, José Braga Neto, condenou a naturalidade com que o Sindicato dos Agentes Penitenciários (Sindapen) tratou o delivery de lanche no sistema prisional, como mostrou com exclusividade a reportagem do G1 neste fim de semana, e disse que “isso precisa ser revisto”.

Para o Sindapen, o problema foi apenas a entrega ter sido feita a um detento, mas que os servidores, efetivos ou prestadores de serviço, tem a necessidade de pedir comida de fora por causa da qualidade da comida produzida lá dentro e que isso é comum.

“A prática é completamente absurda. Até mesmo nos prédios residenciais, a gente vê que o entregador não é autorizado a passar da portaria. A pessoa é quem deve descer pra buscar. Imagine dentro de uma área restrita como é o sistema prisional. Isso precisa ser revisto, sem dúvida nenhuma”, comentou o magistrado.

As imagens, gravadas por câmeras de circuito interno, mostram dois homens de moto passando pela entrada do sistema prisional, após se identificarem aos seguranças na portaria, que seriam agentes prestadores de serviço, e depois seguindo em direção ao Presidio de Segurança Máxima (PSM), onde entregam sacolas supostamente com lanches para um detento, acompanhado de um policial militar.

Mesmo afirmando que o “delivery” é comum entre os agentes penitenciários, o Sindapen repudiou a conduta dos policias militares que aparecem nos vídeos e defendeu que a responsabilidade é da Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social (Seris), gestora dos presídios, por autorizar que os militares administrassem o presídio mesmo sem treinamento adequado.

Sobre a informação do Sindapen de que a comida feita no sistema prisional “não está dentro dos parâmetros de higiene e qualidade para os servidores”, o secretário da Seris, cel. Marcos Sérgio de Freitas, falou que desconhece qualquer problema.

“Só posso dizer que a comida é normal e adequada para o consumo humano”, disse o coronel.

Contudo, o secretário afirmou que não há como impedir a entrega de alimentos no sistema prisional.

Punição aos envolvidos

A Seris disse que, no dia seguinte ao flagrante, encaminhou as imagens ao comando da PM, que negou ter conhecimento do fato, assim como a Corregedoria. Por isso, mesmo que o fato tenha ocorrido em outubro, até agora nenhum inquérito foi aberto para apurá-lo.

O Vice-presidente do Conselho de Segurança Pública, (Conseg), Antônio Carlos Gouveia, falou que vai cobrar empenho nas investigações e punição aos envovlidos.

“O que posso assegurar de antemão é que esse fato não ficará impune. Assim que todos os envolvidos forem identificados, deverão ser afastados. Haverá um processo, eles terão direito a defesa, mas no fim, eles podem até ser demitidos”, explicou Gouveia.

A secretaria de Ressocialização falou que o homem que aparece nos vídeos pilotando a moto foi identificado e também é um policial militar. Os entregadores não tiveram a identidade divulgada.

Futebol no presídio

No fim de semana, a reportagem da TV Gazeta esteve no sistema prisional e mostrou que a área externa do PSM também é frágil. A grade que separa o sistema prisional das casas do bairro Cidade Universitária foi serrada e os moradores estavam invadindo para jogar futebol

O secretário da Seris disse que desconhece essa situação.

Fonte: G1/AL