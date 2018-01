VIDEO: TV OparaNews na cobertura do Bom Jesus dos Navegantes de Penedo

A TV OparaNews esteve presente na Festa do Bom Jesus Navegantes de Penedo 2018, no que se refere a parte religiosa. A reportagem conversou com Joaquim Reis de Santana, responsável pela organização da procissão terrestre do glorioso Bom Jesus, que falou de toda logística e das parcerias deste ano para que se pudesse ter sucesso no cortejo da imagem pelas principais ruas da parte baixa do município ribeirinho.

O repórter Valdi Fernando, conversou com alguns romeiros que falaram das promessas alcançadas pela intercessão do Bom Jesus , como também os integrantes da Banda de Pífano Santo Antonio da Cooperativa do 1º Núcleo.

Por fim, a reportagem esteve presente na chegada do glorioso Bom Jesus na Igreja de Santa Cruz.

Confira abaixo os vídeos.

por Redação