FAF decide que, sem laudo, estádio terá jogo de portões fechados

A abertura do Campeonato Alagoano é no próximo domingo (21) e a Federação Alagoana de Futebol decidiu que quem não apresentar os laudos até esta terça-feira o jogo vai ser realizado de portões fechados.

Para esta rodada inicial, situação que mais preocupa é a do Estádio José Gomes da Costa. É que a praça de esportes da cidade de Murici está com todos os laudos pendentes. E a rodada de abertura marca, para este estádio, Murici x Coruripe.

Quem está com situação idêntica à do José Gomes da Costa é o Estádio Manoel Moreira, onde o Dimensão Saúde vai mandar seus jogos. Porém, o Dimensão só sedia sua primeira partida na 2ª rodada, que é na quarta-feira (24) da próxima semana.

Para os demais estádios da rodada de abertura as pendências são mínimas e devem ser sanadas nesta terça-feira:

Rei Pelé: falta laudo da Vigilância Sanitária, mas já está autorizado até domingo. Isso confirma inclusive CSA x Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira, pela Copa do Nordeste

Coaracy da Mata Fonseca: falta laudo do Corpo de Bombeiros. Segue com parte do estádio interditada (arquibancadas metálicas)

Olival Elias de Moraes: falta laudo do Corpo de Bombeiros

As partidas da rodada de abertura do Campeonato Alagoano 2018 são as seguintes, com início às 16h:

CRB x CEO – Rei Pelé

ASA x Dimensão Saúde – Coaracy da Mata Fonseca

Murici x Coruripe – José Gomes da Costa

Santa Rita x CSA – Olival Elias de Moraes