Presos dois suspeitos de atirar contra sargento em Arapiraca

Uma guarnição do 3º Batalhão de Polícia Militar prendeu, na manhã desta terça-feira (16), dois suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio contra um sargento da reserva, crime registrado na noite dessa segunda-feira (15), no bairro Baixão, em Arapiraca, Agreste alagoano. Na mesma ação, a polícia também deteve o suspeito de furtar uma ótica na madrugada desta terça, no centro da cidade.

O militar Itamar Oliveira Ferreira, 52 anos, foi baleado durante atentado em um bar. A vítima foi socorrida por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada à Unidade de Emergência do Agreste. Atingido por um disparo de raspão no tórax, Itamar foi submetido a um procedimento cirúrgico e, segundo a assessoria do hospital, passa bem.

De acordo com moradores do bairro Baixão, os tiros foram efetuados por dois homens numa motocicleta – cujo modelo, cor e placa não foram anotados. Ainda de acordo com testemunhas, os criminosos atiraram em direção a outras pessoas que estavam no mesmo estabelecimento, quando o sargento reagiu e disparou contra a dupla. Houve troca de tiros e o militar acabou atingido.

Os suspeitos, localizados no bairro Manoel Teles, foram identificados como Pedro Henrique da Silva, 20 anos, e Eldson da Silva, 19. Já o suspeito de ter furtado a ótica é João Pedro dos Santos, de 18 anos, com quem a polícia apreendeu, em sua residência, pequena quantidade de maconha.

Todos foram encaminhados à Central de Polícia Civil. Eles devem seguir para o Presídio do Agreste, em Girau do Ponciano, após audiência de custódia.

