Agentes fazem “pente-fino” na Penitenciária de Segurança Máxima

Presídios cada vez mais seguros. Seguindo a diretiva do governador Renan Filho, a Secretaria da Ressocialização e Inclusão Social (Seris) tem adotado medidas firmes para manter Alagoas longe da crise no sistema carcerário nacional e promover a ressocialização. Nesta terça-feira (16), agentes penitenciários fizeram uma varredura na Penitenciária de Segurança Máxima (PSM2), situada no Complexo Penitenciário, em Maceió.

Durante o procedimento, foram retirados itens ilícitos de circulação, como armas de fabricação artesanal, nos módulos A e B da unidade prisional. A operação foi desencadeada pelos agentes penitenciários do Grupamento de Escolta, Remoção e Intervenção Tática (Gerit), PSM2 e Chefias de Gestão e Unidades Penitenciárias dentro do planejamento da Seris, sem intercorrências. O procedimento ocorreu com o aval do Poder Judiciário.

Todos os materiais ilícitos recolhidos serão encaminhados para autoridade judicial competente. Além disso, a Seris abriu um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido. Os internos responsáveis estão sujeitos a sansões disciplinares. Ao final da operação, o secretário da Ressocialização, Cel. Marcos Sérgio de Freitas, enalteceu a atuação dos agentes penitenciários.

“Não vamos compactuar com desvios de conduta. Assumimos um compromisso com a sociedade alagoana: assegurar a tranqüilidade dentro e fora dos presídios e o cumprimento da Lei de Execução Penal. Neste sentido, os agentes penitenciários têm se empenhado ao máximo para adotarmos medidas preventivas permanentes. A partir deste trabalho fortalecemos a segurança no cárcere e efetivamos a ressocialização”, salienta Freitas.

Fonte: Agência Alagoas