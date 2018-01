CRB supera péssimo gramado, faz 2 a 1 e vence o Treze na Paraíba

A Copa do Nordeste 2018 começou nesta terça-feira (16) com vitória para o Clube de Regatas Brasil. O CRB derrotou o Treze-PB por 2 a 1 no Estádio Ernani Sátyro, o Amigão, em Campina Grande, Paraíba. Ayrton, de falta, marcou aos 24′ da segunda etapa e Marcão, de pênalti, ampliou aos 42′; Leonardo Luiz diminuiu aos 44′. O jogo valeu pela primeira rodada do Nordestão.

CRB e Treze estão no Grupo A ao lado de Santa Cruz e Confiança. O Galo é o líder da chave, com três pontos. O Dragão e o Tricolor complementam a rodada e se enfrentam no Estádio Batistão, em Aracaju, Sergipe.

Novo time

Essa é a primeira partida do Galo nesta temporada. O time versão 2018 tem só três jogadores da equipe titular do ano passado: Boaventura, Diego e Ratinho. Neto Baiano começa no banco.

Desfalques

O Regatas não conta com o volante Serginho e o meia-atacante Leílson, que ainda não foram regularizados. Os volantes Juliano e Márcio Passos se recuperam de lesão e também estão fora.

Péssimo campo

Com pouco mais de 10 dias de pré-temporada, o CRB tentou impor um ritmo nos primeiros 10 minutos. Logo aos 4′, Claudinei arrancou pela direita e cruzou para Rafael Bastos. O camisa pegou de primeira e viu Saulo defender a bola no canto. Com o passar dos minutos, pesou o condicionamento físico e o entrosamento. Aos 10′, Dedé achou Tininho na área. Impedido, o meia marcou o gol, mas não valeu.

Mais inteiro no jogo, o Treze passou a pressionar. Aos 21′, Johnnatan arriscou de fora e João Carlos pegou. Cinco minutos depois, Tininho dominou na quina da área regatiana e bateu cruzado. A bola passou perto da trave e foi para fora. Aos 38′, Saulo saiu do gol para abafar Marcão, que estava impedido, e terminou prendendo o pé no péssimo gramado. A partida ficou parada por pouco mais de seis minutos enquanto o goleiro do Treze era atendido.

Muito irregular, o campo apresentava grande falhas, um estado muito ruim, além de muita areia em determinados setores. Quando o árbitro Diego Pombo Lopez autorizou o retorno do jogo, o CRB atacou. De falta, Ayrton obrigou Saulo a espalmar aos 50′. No lance seguinte, Diego pegou a sobra do escanteio, finalizou com perigo para Saulo cair no canto e defender mais uma vez.

Ficha técnica

Treze

1- Saulo

2- Ferreira

3- Leonardo Luiz

4- Ítalo

6- Rayro

5- Elielton

8- Johnnatan (20- Edinho Canutama, aos 25′ do 2º tempo)

7- Dedé

10- Tininho

11- Júlio Barboza (21- Tozim, aos 38′ do 2º tempo)

9- Reinaldo Alagoano

Técnico: Oliveira Canindé

Banco: 12- Mateus Lustosa, 14- Marcelinho, 15- Júlio Machado, 16- Petterson, 17- Caíque, 18- Ceará, 19- Guto, 20- Edinho Canutama, 21- Tozim e 22- Renato Diniz.

CRB

1- João Carlos

2- Ayrton

3- Flávio Boaventura

4- Anderson Conceição

6- Diego

5- Everton Sena

8- Claudinei

7- Edson Ratinho

10- Rafael Bastos (16- Willians, aos 19′ do 2º tempo)

11- Juninho Potiguar (14- Manoel, aos 34′ do 2º tempo)

9- Marcão (19- Neto Baiano, aos 43′ do 2º tempo)

Técnico: Mazola Jr.

Banco: 12- Edson Mardden, 13- Edson Borges, 14- Manoel, 15- Rafael Costa, 16- Willians, 17- Ruan, 18- Gabriel e 19- Neto Baiano.

Gol

CRB: Ayrton, de falta, aos 24′ do 2º tempo; Marcão, de pênalti, aos 42′ do 2º tempo.

Cartão amarelo

CRB: Everton Sena.

Arbitragem

Árbitro: Diego Pombo Lopez (CBF/BA);

Auxiliar 1: Jucimar dos Santos Dias (CBF/BA);

Auxiliar 2: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (CBF/BA);

4º árbitro: Emanuel Diniz de Araújo (CBF/PB).

Fonte: TNH