Escolas da rede estadual escolhem seus novos diretores em março

Os novos gestores escolares para o biênio 2018/2019 serão escolhidos em processo eleitoral a ser realizado no mês de março. A notícia foi dada por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas (DOE) desta quarta-feira (17). O processo de inscrição das candidaturas acontece de 8 a 14 de fevereiro por meio de formulário eletrônico presente no endereço

https://docs.google.com/forms/d/1UclAJOMXteLXlxCqUYYkKlAg-5eL9xSH6lbQTG6vck4/edit.

Inscrições

Os professores que pretendem se candidatar devem efetuar sua inscrição por meio de formulário eletrônico no período de 8 a 14 de fevereiro e, no período de 15 a 20 de fevereiro, entregar a confirmação de sua inscrição on-line e documentação para a comissão eleitoral escolar. As inscrições serão homologadas pela Comissão Eleitoral Intermediária – CEI no período de 21 a 23 de fevereiro de 2018, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h. As eleições ocorrem de 8 a 16 de março de 2018.

Não participam deste processo eleitoral as unidades de ensino indígenas, os centros de educação especial, os centros de educação profissional e tecnológica e as escolas que integram o Programa Alagoano de Ensino Integral (Palei) – estas últimas em virtude de portaria do Ministério da Educação que estabelece procedimentos para o fomento ao ensino integral.

Para as unidades de ensino que iniciam o ano letivo 2018 após o mês de março, será publicado edital com cronograma específico.

Mais informações sobre o processo eleitoral podem ser encontradas no Diário Oficial do Estado de Alagoas por meio do site http://www.imprensaoficialal.com.br/diario-oficial/.

Poderão se candidatar professores efetivos com habilitação em nível superior com licenciatura plena; lotação de no mínimo um ano antes da consulta na unidade de ensino para qual pretende concorrer e disponibilidade legal para assumir as 40 horas semanais que a função exige. Não poderão apresentar candidaturas aqueles que já respondem por cargos eletivos, função gratificada e/ou cargo de comissão em órgão federal, estadual ou municipal ou estiverem investidos em mandatos classistas.

Fonte: Agência Alagoas