Seduc inaugura primeiro espaço de formação em tecnologia para professores

Os professores e estudantes da rede pública estadual ganharão um forte aliado para o fomento das ações de ciência, tecnologia e inovação nas escolas. A inauguração do primeiro Espaço de Formação e Experimentação em Tecnologia para Professores (Efex) de Alagoas, que acontece nesta quinta-feira (18), a partir das 10h, no Cepa, com a participação do vice-governador e secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa. Também na quinta-feira, o órgão promove workshop para o desenvolvimento do “Plano Estadual de Inovação e Tecnologia Educação de Alagoas (PEITE/AL)”, ação que se estende até a sexta-feira (19).

Para alinhar ações já realizadas e estabelecer prioridades e necessidades, a Seduc, por meio de sua Superintendência de Políticas Educacionais (SUPED), vai promover o workshop. O superintendente de Políticas Educacionais da Seduc, Ricardo Lisboa Martins, explica que as ideias para elaboração do plano serão para fomentar a competência dos profissionais; definir o material e a infraestrutura necessária e criar uma visão sobre Inovação e Tecnologia.

“Nestes últimos anos, atuamos na promoção de uma educação com tecnologia e inovação para nossos alunos e investimos em diversas ações: foram cerca de 100 escolas com novos laboratórios de informática e salas de robótica; implantação de bolsas de pesquisa para os estudantes, além do programa Escola Web (plataforma digital com conteúdos de aprendizagem digital). Agora, chegamos a um ponto que precisamos definir prioridades e organizar perspectivas de projeção”, declara.

A elaboração do PEITE/AL é feita em parceria com o Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB). O foco do primeiro dia é discutir as necessidades e desafios com alunos, professores, coordenadores e articuladores de escolas de todo Estado. O segundo dia será focado nos líderes estratégicos da gestão pública estadual. Serão apresentados resultados do uso pedagógico das tecnologias no Estado de Alagoas desde 2016, pelo Guia Edutec.

Efex

O espaço visa promover a discussão e formação continuada entre os professores da rede pública sobre práticas e estudo tecnológicos. A sala do Efex está sendo equipada com quadros móveis, tabletes, cortadora a laser, impressoras 3D, materiais de robótica, marcenaria e de audiovisual.

Programação

18/01 (qui)

10h – 12h: Inauguração do Efex

13h – 15h: Apresentação e discussão de conceitos de TICs na Educação

15h – 17h: Dinâmicas de visão de futuro e mapeamento de ações

19/01 (sex)

Manhã: Apresentação e discussão de conceitos – formato do PEITE-AL

Tarde: Definição de prioridades e visão

Fonte: Agência Alagoas