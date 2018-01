Carpegiani rasga elogios a garotos do Flamengo na estréia do carioca

O técnico Paulo César Carpegiani ficou extremamente satisfeito com a sua reestreia à frente do Flamengo. Ele comandou um time de garotos na vitória de 2 a 0 sobre o Volta Redonda, pela primeira rodada do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, na Cidade do Aço. Ao fim do duelo, o treinador listou vários elogios aos jovens talentos, que venceram com autoridade.

– Não é novidade no Flamengo, você sente que os meninos têm boa qualidade e personalidade. Fiquei muito satisfeito. Em 1981, no meu primeiro jogo como treinador, também em Volta Redonda, não venci. Foi uma vitória merecida, valorizaram muito, os meninos estão de parabéns – disse Carpegiani.

Os dois gols do Flamengo, marcados por Lucas Silva e Pepê, foram originados de contra-ataques. Carpegiani saiu em defesa dos garotos ao analisar as jogadas.

– O futebol é feito de contra-ataque também. O primeiro gol saiu de um domínio nosso que era muito acentuado no jogo. A personalidade deles, a troca de posições, confundiu o adversário, impusemos nosso ritmo. O segundo gol foi ainda mais bonito do que o primeiro. Estou muito satisfeito, mas temos que melhorar bastante em vários aspectos – analisou.

Carpegiani contou que viu os garotos muito concentrados antes da bola rolar. Ele disse que não houve clima de festa no vestiário no pré-jogo.

– Vi um grupo muito tranquilo no início do jogo, ninguém com celular, por incrível que pareça. Aquela desconcentração, música… Coisa que não é muito bom. Mas os meninos estavam todos concentrados. Demonstraram desde o início que eles estão sabendo o que é isso. Eles disseram “Aqui é Flamengo, sabemos o que é isso”. Enquanto tivemos força praticamos muito bom futebol – contou.