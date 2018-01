A agremiação carnavalesca penedense Ovo da Madrugada completa dez anos de folia nas ruas de Penedo no próximo dia 27 de janeiro. O bloco que faz a maior prévia carnavalesca da região do Baixo São Francisco alagoano vai comemorar seu aniversário movido a orquestras de frevo, com bonecos gigantes, milhares de foliões e novas alegorias.

Afilhado do Pinto da Madrugada e fiel ao padrão do Galo da Madrugada, o Ovo penedense deixa o ninho apenas uma vez por ano, sempre no final de semana que antecede à saída do bloco maceioense.

A folia nas ruas da cidade banhada pelo Rio São Francisco é animada exclusivamente por orquestras de frevo, de Penedo e de Traipu.

Para brincar, basta seguir o ritmo do bloco que não usa cordão de isolamento, mas não permite o uso de paredões de som ou equipamentos mecânicos na folia. A concentração acontece na Praça Jácome Calheiros, mais conhecida como Praça do Coreto, segue em direção ao Centro Histórico, passeia na orla e retoma o caminho de volta ao ponto de partida.

A festa realizada sob a luz do dia tem pontos de banho para amenizar o calor, refresco assegurado por jatos de água lançado de carros-pipa. No quesito segurança, são dez anos sem registros de ocorrências graves porque a presença das Polícias Militar e Civil é assegurada, além de segurança contratada pela diretoria do bloco.

Também há o acompanhamento de equipes do Samu, do Bombeiro Militar, da limpeza pública e do trânsito, apoio garantido pela prefeitura de Penedo. Para 2018, o prefeito Marcius Beltrão informou à diretoria do Ovo da Madrugada a instalação de banheiros químicos em pontos estratégicos do evento que atrai milhares de pessoas e movimenta a economia da cidade.

Realizada com patrocínio de empresas privadas, inclusive de outras cidades alagoanas, e apoio dos governos estadual e municipal, o Ovo da Madrugada disponibiliza a venda de camisas para arrecadar recursos que são direcionados ao custo da folia orçada em cerca de R$ 50 mil.

“É um trabalho que envolve pessoas e empresas comprometidas com a cultura de Penedo, de Alagoas, do nosso Brasil. Colocar o bloco na rua exige muito de nós, da diretoria, mas é um esforço que sempre compensa pela alegria que o Ovo da Madrugada promove. Quem ainda não conhece essa festa, está convidado para visitar Penedo no dia 27 de janeiro”, diz Alcides Regueira, presidente da agremiação que resgatou o carnaval de rua em Penedo, puxado por orquestras de frevo, e deu novo impulso às prévias carnavalescas na cidade histórica.

