Polícia procura homem suspeito de estuprar filha e infectá-la com o vírus HIV

Um homem suspeito de estuprar a própria filha, de 12 anos, no município de Delmiro Gouveia, no Sertão de Alagoas, é considerado foragido da polícia. João Tertuliano da Silva, conhecido como “Pedreiro”, de 30 anos, também é portador do vírus HIV, causador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids), e infectou a criança após manter relações sexuais com ela durante dois anos.

Segundo informações do site Correio Notícia, a criança morava com a mãe no município de Canapi, mas devido ao mau relacionamento com o padrasto, optou por morar com o pai em Delmiro.

O caso foi comunicado ao Conselho Tutelar do município. Com suspeita de contaminação com o vírus, a menor fez um exame médico, onde foi constatada a transmissão.

Fonte: TNH