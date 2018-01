Programa de cestas nutricionais continua com a distribuição na zona rural do município



A Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) está realizando essa semana, a entrega das cestas nutricionais em povoados da zona rural de Penedo. Na última quarta-feira (17), as referidas cestas foram entregues no Povoado Itaporanga.

Nessa quinta-feira (18), as mesmas estão sendo entregues nos povoados Santa Margarida e Palmeira Alta a partir das 9h. O município de Penedo é o terceiro município em quantitativo de cestas, estando atrás apenas de Maceió e Arapiraca.

O programa das cestas nutricionais foi ampliado, contando atualmente também com a participação das nutrizes, que são as mães dos recém-nascidos, sendo importante ressaltar a organização do município, nos preparativos para entrega das cestas nutricionais e também no acompanhamento das gestantes e nutrizes.

“Quero agradecer a parceria de todos e há Deus e informar que estamos cumprindo todas as entregas estipuladas pelo programa essa semana”. Afirmou Leidy Ane Oliveira, responsável pelo programa das cestas nutricionais das Gestantes e Nutrizes.

Amanhã Sexta-feira (19) será realizada a entrega no Povoado Marituba do Peixe que acontecerá no posto de saúde da localidade.

Fonte: Assessoria