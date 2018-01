Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social aprova relatório do programa das cestas nutricionais

Foi realizada na manhã dessa quinta-feira (18), uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social para apreciação e aprovação do Relatório de Monitoramento do Programa das Cestas Nutricionais, programa do Governo do Estado em parceria com os municípios envolvidos, na qual Penedo é o terceiro município em quantitativa de cestas, estando atrás apenas de Maceió e Arapiraca.

De acordo com Leidy Ane Oliveira, Assistente Social responsável pelo programa das cestas nutricionais das gestantes e nutrizes em Penedo, durante essa semana mais de 150 gestantes foram beneficiadas com o Programa de Complementação Alimentar das Gestantes e Nutrizes, cujo as mesmas estão inseridas no programa por estarem em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, condição essa necessária para fazer parte do programa.

Na manhã da última terça-feira (16) aconteceram as entregas e cadastramento de todas no Povoado Capela. Já na última quarta-feira (17) foi a vez do Povoado Itaporanga , abrangendo também as gestantes e nutrizes do Povoado Tabuleiro dos Negros. Na manhã de dessa quinta-feira (18) ocorreram à distribuição nos Povoados Santa Margarida e Palmeira Alta, sendo concluído nessa sexta-feira (19), no Povoado Marituba do Peixe, totalizando 669 beneficiárias no mês.

Fonte: Assessoria