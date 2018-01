Crescimento de carcinicultura é discutida em Piaçabuçu

Técnicos da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura (Seagri) participaram da assembleia ordinária promovida pela Associação dos Criadores de Camarões de Alagoas (ACCAL), no povoado Potengy, em Piaçabuçu, na quinta-feira (18). O intuito é buscar o fortalecimento da Aqüicultura no Estado, soluções e apoio de instituições públicas para o desenvolvimento da atividade.

O encontro discutiu os problemas causados pelo avanço no mar no Rio São Francisco, tornando a água doce mais salgada, provocando danos no cultivo do arroz.

Como informa o superintendente de Desenvolvimento da Aquicultura da Seagri, Luciano Barros, a carcinicultura (criação de camarão) tem sido vista como uma das alternativas para minimizar o problema da deficiência na produtividade agrícola na região, bem como um aliado para os produtores que buscam outras alternativas de ocupação e renda.

“O propósito do governo de Alagoas, por meio da Seagri, é articular com órgãos governamentais para apoiar e incentivar a atividade da carcinicultura, principalmente na região do Baixo São Francisco”, afirma Barros.

Além disso, foram debatidas formas de simplificar o licenciamento ambiental para a prática do cultivo do camarão, já que o procedimento constitui em controlar a intervenção de atividades humanas sobre o meio ambiente, a exemplo do desmatamento da vegetação dos manguezais.

Alfredo Pereira, presidente da Associação dos Produtores de Camarão, afirma que enquanto outros estados da federação vêm avançando na produtividade, Alagoas, que possui grande potencial para o desenvolvimento da atividade da carcinicultura, por oferecer condições condições hídricas e climáticas favoráveis, ainda apresenta baixos índices de produção quando comparados a outros estados, como Ceará e Sergipe.

A reunião ordinária da Associação dos Criadores de Camarão de Alagoas, que contou com a participação de técnicos da Seagri, da Codevasf e produtores da região, também discutiu a realização de um workshop sobre carcinicultura em Penedo e ainda visitas aos prefeitos da região.

Fonte: Agência Alagoas