Educação promove segunda fase de processo seletivo para professores temporários

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) divulgou no Diário Oficial do Estado de Alagoas (www.imprensaoficialal.com.br) desta sexta-feira (19) o edital da segunda fase de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a composição do banco de dados de professores temporários para as escolas da rede estadual. As inscrições começam na próxima segunda-feira (22) e prosseguem até o dia 26 por meio do endereço eletrônico www.sigepro.educacao.al.gov.br.

O edital contempla inscrições para as disciplinas de Inglês, Matemática, Língua Portuguesa, Física, Química, Biologia e Arte. O processo seletivo será realizado apenas para os componentes curriculares e regionais em que não há mais selecionados para convocação e os professores já convocados no processo seletivo de 2017 não precisam se inscrever novamente.

O candidato deve efetuar apenas uma inscrição em seu nome, (sob pena de ser desclassificado em caso de duas inscrições) e preencher os dados com atenção, pois todas as informações inseridas serão de inteira responsabilidade do candidato. Após efetivação da inscrição, não haverá possibilidade de alteração.

A jornada de trabalho dos candidatos contratados será de, no mínimo, 20 horas semanais (ao mês R$ 1.149,40), podendo ser ampliadas para 40 horas (ao mês R$ 2.298,80) ou 60 horas semanais (ao mês R$ 3.448,20). O aumento desta fica condicionado à necessidade da administração, por meio do Juízo de Conveniência e Oportunidade, e da anuência do contratado.

Resultados

Os resultados preliminares do processo seletivo deverão ser divulgados até o dia 5 de fevereiro e os interessados terão um prazo de dois dias (6 e 7 de fevereiro) para interposição de recurso. O resultado após recurso deverá ser divulgado até o dia 24 de fevereiro.

Fonte: Agência Alagoas