Prévia do Bloco “O Molinho” acontecerá dia 25 de Janeiro

A prévia carnavalesca do Bloco “O Molinho” neste ano de 2018 acontecerá no próximo dia 25 de Janeiro. Muito frevo e animação são aguardadas para este dia especial para o bloco é já virou tradição no carnaval penedense. São 9 anos de existência e a alegria é garantida. A animação do bloco ficará por conta da orquestra de frevo “Amigos do Molinho”, comandada pelo irmãos Valtinho e Waguinho Trajano, além do Paredão de Som “Esticado”. A concentração está marcada para às 19 horas em frente a Escola Rotary, passando pelo Bairro Senhor do Bonfim, descendo a ladeira do Cristo segue em direção a Comunidade da Santa Cruz e retorna para a Coreia.

Um de seus diretores, Carlinhos da Coreia, em conversa com nossa reportagem informou que já está tudo pronto para a prévia. Os músicos já estão contratados e a blusa vai ser vendida ao preço promocional de 3 por R$ 50,00.

“Mais uma vez o bloco O Molinho vai sair às ruas de Penedo, principalmente nas imediações da parte baixa do município ribeirinho e esperamos todo folião que gosta do verdadeiro carnaval que é o frevo”, disse Carlinhos.

por Redação