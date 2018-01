Idoso é preso após tentar molestar menina de 9 anos dentro de ônibus

Após denúncia anônima, o Batalhão de Policiamento de Eventos (BPE) prendeu, na manhã deste sábado, 20, o idoso Carlos José Fragoso de Farias, de 60 anos, acusado de molestar uma menina de nove anos dentro de um ônibus em Maceió.

Em depoimento, a garota, M.C.N.S., disse aos policiais na Central de Flagrantes, no bairro do Pinheiro, que Carlinhos era amigo da família e foi à sua casa no Benedito Bentes bem cedo para que fossem buscar comida.

Os dois saíram e ainda no ponto de ônibus, o idoso deixou o zíper da calça aberto e passou a tocar na vagina da criança, que se sentia incomodada com a situação e empurrava a mão do idoso a todo momento. Já dentro do coletivo, da linha Benedito Bentes/ Trapiche, Carlos José ficou pegando no bumbum da vítima.

O caso foi denunciado à Polícia Militar e uma equipe do BPE conseguiu interceptar o ônibus na Avenida Juca Sampaio, no Barro Duro. Carlinhos foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes. O Conselho Tutelar da IX Região também foi acionado e já está tomando as providências para encaminhar a menina e sua irmã de 12 anos a um abrigo.

O Conselho Tutelar informou ao Alagoas 24 Horas ainda que esta não é a primeira vez que a vítima é molestada e que a menina alegou, em depoimento, que nunca contou o caso aos parentes, pois não iriam acreditar.

”A menina contou que o acusado já fez isto antes. Que quando vai à sua casa, mexe em sua ‘florzinha’ e outras vezes já tentou fazê-la pegar em seu órgão genital. Além disso, disse que se Carlinhos for preso, a família não receberia mais comida”, contou o conselheiro tutelar, Givaldo Monteiro.

Monteiro disse ainda que a família foi questionada sobre o caso e os parentes garantiram que não sabiam que a menina era molestada pelo idoso. A garota e sua irmã já passaram seis meses em um abrigo quando a mãe perdeu a guarda das filhas.

Carlos José foi interrogado, mas não quis comentar o caso. Ele irá responder por crime de estupro a vulnerável.



Fonte: AL24horas