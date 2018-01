ÁUDIO: evento de Carros Clássicos reúne amantes de automóvel em Penedo

A reportagem do OparaNews, esteve presente no evento do Encontro de Carros Clássicos 2018 no município ribeirinho de Penedo neste final de semana, 20 e 21 de Janeiro, na Praça 12 de Abril.

O repórter Valdi Fernando conversou com um dos organizadores do evento, Dr. Ailson Lucena, que falou sobre a expectativa do evento e dos benefícios turísticos que trouxe para Penedo com a vinda de carros e consequentemente de turistas para o município aquecendo assim o comércio local.

Confira o áudio abaixo:

por Redação