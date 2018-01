Candidatos denunciam erro no resultado do vestibular da Uncisal

Cerca de 20 vestibulandos vão ao Tribunal de Justiça de Alagoas solicitar uma liminar para a suspensão das matrículas do vestibular 2018 da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal), que está previsto para ocorrer na manhã da segunda-feira (21). A solicitação se deve a suspeita de erro no resultado.

O resultado, que estava previsto para às 16h, da última sexta-feira (19), foi divulgado com, pelo menos, quatro horas de atraso, por voltas das 20h40. Um professor de cursinho pré-vestibular, que preferiu ficar no anonimato alegando questão de ética, contou à Gazetaweb como foi divulgado o resultado:

“Logo nos primeiros minutos de atraso, por voltas das 16h20, o reitor da universidade subiu ao palco, pronunciando que o resultado tinha vindo errado, e que o Instituto AOCP, organizador do vestibular, pediu mais o período de 1 hora e 30 minutos para entregar o resultado correto, o que se prolongou por mais quatro horas”, e questionou: “como é que em apenas 10 min antes de o resultado eles percebem que houve erro no sistema?”, indaga o professor.

Ele explica outro motivo da suspeita de erro: “alunos de tiraram 110 pontos não passaram, enquanto outros que tiraram 75 passaram, e eu não acredito que tais alunos tenham tirado pontos baixos na redação, pois os mesmos tiveram boa pontuação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e são muitos os casos, ou seja, todos estes alunos com mais de 90 pontos, que não foram aprovados, teriam que ter zerado a redação”, ressalta.

O professor lembra, ainda, que o Instituto AOCP não disponibilizou a pontuação referente a cada área de conhecimento. “Quando a Comissão Permanente do Vestibular (Copeve) era a responsável pelo vestibular da Uncisal, após duas horas do resultado era disponibilizado no site da comissão a pontuação de cada vestibulando por área de conhecimento. Então eles tinham acesso as notas de Ciências da Natureza, Exatas, Humanas, Linguagens e Códigos e Redação. Agora, não há acesso à tal”. E conta: “um aluno chegou a pedir dados sobre a pontuação, a AOCP disse que lhe será enviado no período de cinco dias”, enfatizando que não seria possível recorrer, já que a matrícula começa nesta segunda.

Fonte: Gazetaweb