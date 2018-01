Com três gols de Neto, CRB goleia o CEO na estreia do Alagoano

O CRB passeou na estreia do Campeonato Alagoano. Com hat-trick de Neto Baiano, o Galo goleou o CEO por 4 a 0 na tarde deste domingo (21), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Willians abriu o placar aos 15′, Neto Baiano ampliou aos 28′ da primeira etapa, aos 15′ e aos 29′ da etapa final. O último gol foi de pênalti. O jogo valeu pela primeira rodada do Estadual.

O resultado deixou o Regatas na liderança isolada do Estadual, com três pontos e maior saldo de gols. Já o time sertanejo ficou na lanterna da competição.

O próximo desafio do Alvirrubro é contra o Coruripe na quarta-feira (24), às 21h30, no Estádio Gérson Amaral. O CEO recebe o CSE na quarta, às 20h30, no Estádio Edson Matias, em Olho D’Água das Flores.

Outros resultados do Alagoano 2018:

ASA 3×0 Dimensão Saúde

Murici 0x2 Coruripe

Santa Rita 2×2 CSA

Ficha técnica

CRB

1- João Carlos

2- Edson Ratinho

3- Flávio Boaventura

4- Edson Borges

6- Manoel

5- Claudinei (17- Gabriel, aos 32′ do 2º tempo)

8- Leílson

7- Ruan (20- Dudu, aos 26′ do 2º tempo)

10- Rafael Bastos

11- Willians (13- Ayrton, aos 13′ do 2º tempo)

9- Neto Baiano

Técnico: Mazola Júnior

Banco: 12- Edson Mardden, 13- Ayrton, 14- Everton Sena, 15- Anderson Conceição, 16- Diego, 17- Gabriel, 18- Juninho Potiguar, 19- Marcão, 20- Dudu, 21- Pedrinho, 22- Renan e 23- Cris.

CEO

1- Eliomar

2- Wesley

3- Jonny

4- Silvio Carrasco

6- Fabio Junior

5- Jacobina

8- Kiko Alagoano

7- Jesse (13- Helder, no intervalo)

10- Aurélio

11- Leonardo (16- Gustavo, no intervalo)

9- Ila (17- Samilo, aos 40′ do 2º tempo)

Técnico: Alyson Dantas

Banco: 12- Erick, 13- Helder, 14- Kiki, 15- Danilo, 16- Gustavo, 17- Samilo, 18- Zé Luiz, 19- Polinho e 20- Chiquinho.

Gols

CRB: Willians (15′ do 1º tempo) e Neto Baiano (28′ do 1º tempo ,15′ do 2º tempo e 29′ do 2º tempo).

Cartão amarelo

CRB: Leílson.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro (CBF/AL);

Auxiliar 1: Rondinelle dos Santos Tavares (CBF/AL);

Auxiliar 2: Brígida Cirillo Ferreira (FAF);

4º árbitro: José Aílton da Silva (FAF).

Fonte: TNH