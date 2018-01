Vítima de Latrocínio é morta a golpes de picareta em Paripueira

Um homem de 57 anos, vítima de Latrocínio, foi morto a golpes de picareta na manhã deste domingo (21), em Paripueira, Litoral Norte do Estado. O suspeito do crime foi preso horas depois.

Policiais da 3ª Companhia de Polícia Militar Independente (3ª CPM/I) foram acionados via Copom e ao chegar ao local do crime, na Rua Débora Gonzaga, no bairro Alto da Boa vista, apenas puderam comprovar o óbito de Cícero Amaro da Silva, que foi surpreendido pelo autor em sua residência, na qual morava sozinho.

O infrator, que já havia saído do local, tentou fugir, mas foi capturado durante diligências e conduzido à Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, em Maceió. Eugênio Correia da Silva, confessou o crime.

De acordo com informações passadas pela polícia militar, a vítima conhecia o autor desde que ele era criança. Eugênio seria usuário de drogas e teria tentado puxar a carteira da vítima, que tentou reagir, mas foi atingida pelos golpes da ferramenta.

Um irmão da vítima, que estaria visitando, ouviu o barulho, mas apenas pode presenciar o suspeito fugindo. Foi ele que acionou a polícia e serviu como testemunha na delegacia.

A arma do crime foi encontrada abandonada no local e levada para a delegacia como prova material do crime.

Instituto de Criminalística (IC) e de Medicina Legal (IML) foram acionados para os devidos procedimentos.

Fonte: AL24horas