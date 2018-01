1º encontro de automóveis clássicos e antigos é realizado em Penedo

Penedo sediou no último final de semana, o 1º encontro de clássicos e antigos da cidade , o evento realizado na Praça 12 De abril, teve início no último sábado (20), seguindo até a manhã do último domingo (21), contando com a participação de 72 automóveis clássicos e antigos de Alagoas e também de outros estados do Brasil, de diversas décadas e que fizeram parte da historia, trazendo para o público diversas lembranças nostálgicas.

O evento realizado pelo Clube do Automóvel Antigo de Alagoas (Caaal) em conjunto com a Prefeitura de Penedo, visando a preservação da história do automóvel no Brasil representou uma verdadeira viagem ao passado automobilístico, fortalecendo também o turismo em Penedo ficando expostos na praça 12 de abril, para os penedenses e turistas.

Durante a exposição, muitos dos veículos antigos expostos contavam com a placa preta, destinada a esse tipo de automóvel e que para ser obtida é preciso que o proprietário possua o certificado de originalidade do carro, atestando que o mesmo tenha mais de 30 anos e conserve 90% de suas características originais de fabricação.

O encontro contou ainda em sua programação com a apresentação da banda Rota 013 e do Forrozão Remix, na qual um público composto por centenas de pessoas prestigiaram as bandas que animaram aos proprietários dos veículos e também a penedenses e turistas, tudo ocorrendo em clima de total tranquilidade.

Durante o evento o Clube do Automóvel de Antigo de Alagoas e seus integrantes realizaram uma doação de alimentos para a casa do Bom Samaritano, com a presença do Prefeito de Penedo Marcius Beltrão, da Secretária de Cultura Aline Costa, entre outras autoridades. Na oportunidade também foi entregue o premio para o melhor veiculo da exposição, de acordo com a escolha do público presente.

O prefeito Március Beltrão agradeceu a presença de todos e destacou a importância do evento no resgate da historia e também para a economia do município, com a atração de turistas de diversas partes do Brasil.

Fonte: Assessoria